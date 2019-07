Werkstraf inwoner Oosternijkerk om mishandeling met bierglas

Een 29-jarige inwoner van Oosternijkerk heeft een werkstraf van 120 uur gekregen, omdat hij iemand anders had mishandeld met een bierglas. De man had ruzie met een groepje over een taxibusje. Toen sloeg hij iemand met het bierglas op z'n arm. Het slachtoffer liep een diepe snijwond in z'n pols op, die met 13 hechtingen dichtgemaakt moest worden.