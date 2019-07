Nederlands hitterecord is gesneuveld, ook in Fryslân staan records op omvallen

Ook 's nachts weerrecords

Volgens weerhistoricus Ybema is de kans groot dat de hitterecords sneuvelen. "Niet alleen overdag, maar ook 's nachts hebben we kans dat weerrecords worden gehaald", zegt Ybema.

De hoogste temperatuur ooit gemeten op een gewoon station in open veld was in Siegerswoude vorig jaar. Daar liep de temperatuur toen op naar 36,5 graden. Op dezelfde dag bereikte het KNMI-station in Leeuwarden 34,8 graden. Ook voor de Waddeneilanden was het toen erg warm: Terschelling noteerde op dezelfde dag 33,0 °C en Vlieland 33,3 °C.