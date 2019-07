Drieënhalf jaar cel geëist tegen vrouw die insuline toediende aan haar ex

De verdachte gaf zelf aan dat ze samen met de man uit het leven wilde stappen door te veel insuline toe te dienen. De vrouw beschikte over de insuline omdat zij zelf wél suikerpatiënt is. Toen de man later in het ziekenhuis bijkwam, zei hij dat hij helemaal niet dood wil en juist plezier heeft in het leven. Dat was wat de man in de zitting aangaf.

Volgens een deskundig toxicoloog was het slachtoffer overleden als hij niet adequaat was behandeld. De officier van justitie zegt dat er voldoende bewijs is voor doodslag. De vrouw gaf aan dat ze veel spijt heeft van het gebeuren.

De rechtbank doet op 23 augustus uitspraak.