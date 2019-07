Operatie-instrumenten van het MCL krijgen een tweede leven

De afgekeurde operatie-instrumenten van het Medisch Centrum Leeuwarden worden binnenkort gerecycled. Het bedrijf Van Straten Medial repareert afgekeurde instrumenten met een zogenoemd circulair instrumentenbeheer. Daarbij worden instrumenten die niet meer aan de normen voldoen omgesmolten en ze krijgen een tweede leven als nieuw medisch instrument, als spoelsysteem of als ander onderdeel. Het MCL is het eerste ziekenhuis in Noord-Nederland dat met dit systeem gaat werken.