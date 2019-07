Derde nieuwe speler voor Cambuur in een week: Ragnar Oratmangoen

Bij TOP Oss speelde hij 30 wedstrijden en daarin scoorde hij negen keer. Eerder woensdag raakte Cambuur een aanvaller kwijt: Nigel Robertha gaat naar Levski Sofia.

"Enorm veelzijdig"

Technisch manager Foeke Booy zegt dat Oratmangoen een groot talent is. "Bovendien is hij enorm veelzijdig: hij kan fungeren als spits, rechtsbuiten of aanvallend op het middenveld. Dat opgeteld bij zijn karakter maakt dat wij heel blij zijn dat we hem erbij hebben."