Raad van State: milieustraat Harich mag er gewoon komen

Vroeger was er aan de Houtdijk al een stort: het Strontplein. De gemeente De Fryske Marren wil er nu een milieustraat plaatsen waar mensen hun huishoudelijke en groenafval kwijt kunnen.

'Moeilijk pand te verkopen'

Een omwonende heeft een woonboerderij pal naast de beoogde locatie. Hij was naar de Raad van State gestapt om de komst van de milieustraat te keren. Hij en zijn vrouw willen hun pand verkopen, maar zijn bang dat dat veel moeilijker wordt met een milieustraat in de buurt. De omwonenden zei dat het afvalinzamelpunt bovendien niet past in de landelijke omgeving.

De Raad van State vindt echter dat de milieustraat 'relatief beperkt van omvang' is. Daarom is er ook geen aantasting van het landschap. Verder concludeert de Raad van State dat er genoeg geluidsbeperkende maatregels zijn genomen om de overlast tegen te houden.