Brandweer van Noardeast-Fryslân krijgt nieuw mobiel oefencentrum

De brandweer oefent meestal in het opleidingscentrum in Zuidbroek in Groningen, maar dat is voor de meeste korpsen toch een eind rijden. Zo'n mobiel centrum komt dus logistiek beter uit. "Alle korpsen in het noordoosten zullen in de containers oefenen", legt Jouke de Haan van Brandweer Fryslân uit.

In de eerste twee weken van september zal er door de brandweer iedere dag worden geoefend met het nieuwe materieel dat de afgelopen tijd is aangeschaft. "In noordoost komen er meerder nieuwe auto's. Daarmee oefenen we ook op die locatie." Daarna zal er tot eind november iedere week zo'n twee tot drie keer worden geoefend.