Zeldzame kruising tussen fazant en kip loopt al jaren rond op Schiermonnikoog

De kruising tussen deze twee dieren komt wel vaker voor, maar is toch bijzonder. Deze genetische rariteit was tot nu toe niet meer dan een regelmatige gast in de achtertuinen van de bewoners van de Voorstreek op het eiland; op het vasteland wist niemand ervan.

Twaalf eieren

Van de twaalf eieren die in 2014 werden gelegd, zijn er uiteindelijk drie uitgekomen; twee witte en één bruine. Een witte was al snel dood en een andere belandde in de bek van een Spaanse hond met een bijzonder talent; het dier kon kippen zo uit de lucht plukken!

De bruine, een haan, is tot de dag van vandaag in leven gebleven. Al scheelde dat niet veel, want voor de vakantie werd hij aangereden door een auto op het Waddeneiland, waar niet veel auto's rijden. Daardoor mist hij nu een oog, vertelt Andries van Guldener, bij wie de vogel in de coniferenhaag werd uitgebroed.