Zilver voor Marit Bouwmeester op WK Laser Radial in Japan

De pech ontstond in de tweede race van dinsdag. Bouwmeester kon daardoor de voorzijde van het zeil niet meer goed aantrekken. "Met 20 knopen wind is dat een grote beperking in snelheid. Dat ik toch nog een top 10-klassering heb neergezet, daar mag ik best trots op zijn", zei de drievoudig wereldkampioene na afloop.

Mirthe Akkerman uit Akkrum eindigde op de 27e plek.