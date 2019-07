Koetshuis villa Woudoord in Heereveen voorlopig gered van sloop

Het aantekenen van het bezwaar verliep niet soepel en het proces duurde maanden. "Tijdens die bezwaarprocedure bleek ineens dat het koetshuis in 2016 al was aangewezen als gemeentelijk monument", zegt Pfeiffer. Het bleek dat de gemeente probeerde terug te komen op haar eerdere besluit.

"De gemeente zei dat ze het niet op de juiste manier bekend hadden gemaakt. Ze hadden alleen de eigenaar een brief gestuurd, maar het had eigenlijk in de krant bekendgemaakt moeten worden." Dat was ook het geval bij tientallen andere gemeentelijke monumenten.

Toch een monument

"Daar hebben wij een zaak van gemaakt. Je kunt niet van één pand achteraf zeggen dat het toch geen gemeentelijk monument is." De bezwaarschriftencommissie adviseerde dat het besluit uit 2016 toch geldig is en dat het koetshuis toch een monumentenstatus heeft. Hetzelfde geldt voor de andere panden op de lijst van 2016.

Dat betekent echter niet dat het gebouw helemaal niet meer kan worden gesloopt. "Een monumentenstatus biedt geen onherroepelijke bescherming tegen sloop. Het is wel moeilijker geworden om het te slopen. Wij hebben nu met succes kunnen aantonen dat het een monument is en nu is het aan de eigenaar om daar verder een beslissing over te nemen."

Potentiële koper

Inmiddels heeft een potentiële koper zich gemeld voor het koetshuis. "Die zegt daar wel wat mee te kunnen. Ik hoop van harte dat de eigenaar een gesprek wil aangaan met de geïnteresseerde", besluit Pfeiffer.