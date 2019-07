Even bijpraten met Sytze Brouwer van het Heerenveenster skûtsje

Hoe staat het met de teamspirit?"

Wij zijn fanatiek met de ploeg, dus met die teamspirit zit het wel goed. Afgelopen week zijn we nog bij elkaar geweest voor de teambuilding. Dan nemen wij het even goed door, dat houdt je scherp."

Welke plaats is volgens jullie het mooiste om te zeilen?

"Zelfs na afgelopen jaar vind ik het Sneekermeer nog altijd het mooiste om op te zeilen. Juist misschien wel. Stavoren is ook altijd mooi, ruim water en als er een beetje wind is, is dat helemaal te gek."

Wat gaan jullie dit jaar anders doen?

"Minder grillig zeilen, we moeten echt constanter worden. Hoe we dat doen? Daar kun je niet op trainen, het enige dat je kunt doen, is van tevoren een plan hebben en dat goed voorbereiden. Zeker zijn van jezelf en constant zeilen, dat is de sleutel tot succes."

Hebben jullie nog zaken aan het schip veranderd?

"We hebben een nieuwe fok, die we gebruiken met licht weer. Daarnaast is er nog een nieuw grootzeil gekomen."

Wat mogen we niet van jullie weten?

"Ik zou niet weten wat een ander nog van ons zou willen weten dat een ander nog niet weet."

Wat is de beste maaltijd om op te zeilen?

"Het liefst heb ik sushi, maar dat krijgen we niet. We krijgen eten van de Koningshof, iedere dag weer wat anders en dat voldoet hartstikke goed. Van tevoren ben ik niet zo zenuwachtig, dus eten gaat prima, al hoeft het van mij niet zo nodig. Maar goed, je doet maar gewoon wat de anderen ook doen."

Welk schip zie jullie als de grootste concurrent?

"Het begint altijd bij onszelf, dus wij zijn onze eigen grootste concurrent."

Waarom gaan jullie dit jaar winnen?

"Het wordt weer heel spannend, in het voorseizoen zaten meerdere schepen er goed bij. Maar wij gaan ervoor, 100%."