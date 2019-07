Heerenveen wint oefenwedstrijd tegen werkloze voetballers

De goals van SC Heerenveen werden gemaakt door Mitchell van Bergen (11e minuut), Jens Odgaard (22e minuut door een strafschop), Emil Frederiksen (72e minuut) en Jan Ras (75e minuut). De wedstrijd werd gespeeld in drie gedeelten van 30 minuten. Zaterdag speelde het team van trainer Johnny Jansen in Engeland tegen Sunderland. Het is de laatste wedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen.