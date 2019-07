Gemeente De Fryske Marren wil weten wat fietsers van de paden vinden

Niet dat het nu niet veilig is in de gemeente, maar ze willen weten hoe de mensen er over denken. "Dat komt voort uit ons coalitieakkoord, waarbij we aandacht hebben gevraagd voor de veiligheid op de fietsroutes." Daarbij gaat het niet alleen om het netwerk met fietsknooppunten, maar ook om doorgaande routes."

Kan veiligheid beter?

De gemeente heeft de afgelopen periode wel gewerkt aan de fietspaden. "We hebben heel veel tegelpaden veranderd in betonpaden. Zo hebben we een enorme kwaliteitsslag gemaakt', volgens Veltman. "Maar we willen nu dus weten hoe de fietsers het beleven. Denken ze dat de veiligheid beter kan bijvoorbeeld?"

Veltman houdt zelf ook erg van fietsen en hij weet wel een plek om eens naar te kijken. "Het verlengde van de Wieldyk van Bakhuizen naar Rijs bijvoorbeeld. Daar is veel autoverkeer en daar liggen gravelstroken naast de weg. Die moeten we weghalen."