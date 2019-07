Zomereenzaamheid bij ouderen: soms acht dagen lang geen contact met anderen

Probleem groeit

Het probleem is groter dan voorheen. "Wat speelt is dat we bijna geen verzorgingshuizen meer hebben", zegt Vanderkaa, "Veel ouderen wonen op hoge leeftijd thuis, ook als ze niet meer zo mobiel zijn om er zelf op uit te trekken. In een verzorgingshuis had je toch wat aanspraak, dus mensen zijn wat dat betreft veel meer aan zichzelf overgeleverd. Het probleem is dus wel toegenomen de afgelopen jaren."

Vanderkaa doet daarom een oproep: "Als iedereen nou een stapje doet, dan komen we wel dichter bij een oplossing. Het vraagt ook niet zo heel veel van mensen. Doe eens de boodschappen voor een buurvrouw of iemand anders in de buurt, breng een ijsje langs, dat zijn kleine gebaren die toch kunnen helpen en een dag een heel ander gezicht kunnen geven."