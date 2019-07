Drachtster (52) krijgt werkstraf voor diefstal

Ook heeft hij in een aantal winkels ingebroken. Mede daardoor kreeg hij een gebiedsverbod voor het centrum van Drachten. Daar trok de man zich echter niet teveel van aan. Verder had hij ook nog ingebroken op een camping op Ameland. Toch hoeft de man nu niet de cel in, omdat hij momenteel werk heeft in Frankrijk. Dat ziet de rechter als een positieve ontwikkeling. Wel is dit zijn laatste kans om er nog wat van te maken, zo stelde de rechter.