Ploeg van Pieter Weening zonder sponsor

De professionele wielrenner uit Harkema is 38 jaar en bijna aan het einde van zijn carrière. Naast Weening raken ook wielrenners als Lars Boom en Boy van Poppel zonder werk. Roompot begon in 2015 met een professionele wielrenploeg met alleen maar Nederlanders. Na de fusie met Vérandas Willems-Crelan dit seizoen veranderde de ploegnaam in Roompot-Charles en werden er ook Belgische wielrenners aangetrokken.