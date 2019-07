Jaar celstraf voor Drachtster (33) vanwege poging tot doodslag

Een Drachtster van 33 jaar, die in de nacht van 1 op 2 september vorig jaar in zijn woonplaats twee mensen mishandelde, moet een jaar de cel in. De Leeuwarder rechtbank zegt dat de Drachtster zich schuldig heeft gemaakt aan poging tot doodslag: hij sloeg en schopte een man tegen z'n hoofd. Een vrouw die tussenbeide wilde komen, kreeg een klap tegen haar hoofd.