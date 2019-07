UPDATE: Grote schuurbrand in Wjelsryp lijkt onder controle

In een schuur aan de Oasterein in Wjelsryp heeft dinsdagmiddag een grote brand gewoed. In de schuur was een trekker in brand gevlogen. Naast de schuur ligt een grote woonboerderij met een rieten dak. De brandwaar heeft dat nat gemaakt, om te voorkomen dat dat ook in brand vliegt. Dat is gelukt. Na een uur was de brand onder controle.