Tien tips van Omrin tegen stinkende containers: doe er klimop in

Verder is het slim om geen vuile luiers in de container te doen. Het is beter om ze eerst in een luchtdichte zak te doen en daarna pas in de container.

Het is ook verstandig om de container in de schaduw neer te zetten. En als je al fruitvliegjes hebt, dan helpt het om azijn met afwasmiddel in een bakje te doen. En logisch, maar heel belangrijk: de container schoon houden. Regelmatig de container schoon maken met water en azijn of groene zeep zorgt voor minder stank en ongedierte.