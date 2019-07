Opeens meetrainen met Suriname voor oude SC Heerenveentribune

Het verhaal begint als volgt. Hendrik Pasveer is medewerker bij SC Heerenveen. Hij is medeverantwoordelijk voor het onderhoud bij de club. Pasveer is met het hele gezin op vakantie in Suriname en zijn stiefzoon Demo is ook mee. Met z'n beiden gaan ze naar het André Kamperveenstadion in Paramaribo.

Het André Kamperveenstadion is ooit gebouwd met hulp van SC Heerenveen. Toen SC Heerenveen in de jaren negentig naar het nieuwe Abe Lenstra Stadion ging, bleef de oude hoofdtribune over. Daarin hadden ze in Paramaribo wel interesse. Zo schonk SC Heerenveen de oude tribune aan de Surinamers. "Toen ze bij SC Heerenveen hoorden dat we naar Suriname gingen, zeiden ze dat ik ook even bij de oude tribune moest kijken", zegt Pasveer.

Meetrainen

Pasveer en Koida komen aan bij het stadion, maar niemand die wat weet. Tot het moment dat ze bij een kantoor naast het stadion komen. Een deurtje gaat open en het blijkt een bondsbureau te zijn. Daar raken ze aan de praat. Ze vragen naar de tribune en praten over voetbal. "Zo vertelde ik dat Demo ook voetbalt. Hij speelt bij SC Heerenveen Onder 19", zegt Pasveer en laat wat filmpjes zien van zijn stiefzoon. "Toen zeiden ze meteen: 'Hij moet meetrainen.'"

Koida krijgt een tijd en locatie mee en de volgende ochtend traint hij mee. De mensen van de bond brengen hem in contact met bondscoach Gorré (oud-speler van Ajax en Feyenoord) en een aantal spelers van de nationale selectie. "Demo heeft twee keer meegetraind en Dean is wel enthousiast. Volgens Dean kun je wel zien dat Demo een goede opleiding heeft gehad."

Voor Nederland spelen

Koida speelt als verdediger bij SC Heerenveen, maar volgens Pasveer is het niet de bedoeling dat zijn stiefzoon nu voor Suriname gaat voetballen. "Demo wil zich ontwikkelen bij SC Heerenveen en uiteindelijk voor Nederland spelen, maar dit is natuurlijk wel gewoon een goed verhaal."

En hoe het dan zit met die oude tribune van SC Heerenveen? "Volgens de mensen daar ligt het hout van die tribune intussen in de haven. Het grootste deel van het hout is inmiddels weg, maar de stoeltjes gebruiken ze nog altijd."