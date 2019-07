Tegenstanders snelvaren Burgumer Mar: ook voorwaarden werden geschonden

"Keurig aan de regels gehouden"

Ronald Kiewit is een van de gasten op de camping van Eibergen. Hij kwam daar juist om te snelvaren. "Dit valt heel rauw op ons dak. Niemand hier had dit verwacht. Het is nu van de ene op de andere dag afgelopen met die pilot. Wat moeten we nu?" Kiewit had zelfs geïnvesteerd in nieuw materiaal. "Een bootje aangeschaft en alle attributen die daarbij horen. We hebben hier steeds op zitten te wachten. En anders voeren we nog wel eens illegaal, maar we hebben ons nu keurig aan de regels gehouden."