Doke Schmidt kiest voor pikante stap naar SC Cambuur, dat ook nieuwe keeper heeft

Stevens (27) speelde het afgelopen seizoen bij Excelsior. Hij begon zijn carrière bij FC Volendam en keepte daarna bij FC Twente en Go Ahead Eagles, voordat hij naar Rotterdam ging. SC Cambuur wordt zijn vijfde werkgever.

De stap van Schmidt naar SC Cambuur is een pikante. De 27-jarige verdediger kwam - op een verhuurperiode aan Go Ahead Eagles na - zijn hele carrière uit voor SC Heerenvean, maar aan die tijd kwam afgelopen zomer een einde. Zijn contract werd niet verlengd, waardoor hij transfervrij was. Schmidt speelde 105 wedstrijden in de eredivisie en scoorde daarin drie keer.