LIVEBLOG: Tropisch warm, vertragingen op het spoor en op Afsluitdijk

Het is deze week tropisch warm in Fryslân. De verwachting is dat het dinsdag in onze provincie zo'n 29 graden wordt. Woensdag, donderdag en vrijdag komt het kwik zelfs ver boven de 30 graden. Het KNMI heeft code oranje ingesteld, Liander verwacht meer stroomstoringen en verschillende evenementen worden aangepast of afgelast. Volg in dit liveblog al het nieuws dat te maken heeft met de hitte.