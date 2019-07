Marit Bouwmeester heeft materiaalpech en zakt naar plek 4 op WK zeilen

Bouwmeester stond voor de wedstrijden van dinsdag nog derde. Al sinds het begin van het WK in de baai van Sakaiminato staat er weinig wind. Dinsdag, op de voorlaatste dag, was dat eindelijk anders. Maar door materiaalpech kon Bouwmeester in de tweede wedstrijd van dinsdag minder vaart maken.

Verschil is 24 punten

Woensdag is de laatste dag van het WK. Bouwmeester maakt nog steeds kans op de wereldtitel, maar dat wordt wel lastig. De Friezinne heeft 68 punten, klassementsleider Anne-Marie Rindom uit Denemarken 57. Bovendien komt er woensdag een tweede 'aftrekwedstrijd' bij (de zeilsters mogen de twee slechtste resultaten wegstrepen) en dat betekent dat het verschil zelfs 24 punten is. "Winnen is niet meer onmogelijk, maar we hebben het niet meer volledig in eigen hand", zegt Bouwmeester.

"Ik heb op zich goed gezeild, maar net niet goed genoeg en het zit ook niet mee. Bij de start van de tweede race brak een van de trimlijnen. Daardoor kon ik mijn voorlijk niet meer aantrekken."