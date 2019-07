Even bijpraten met: Rinus de Jong van het Jouster skûtsje

Hoe staat het met de teamspirit?

"Die wordt steeds beter. Vorig jaar zijn we begonnen met dit team en we groeien alleen maar. Het is een leuke, aparte ploeg. Als je ons samen ziet, denk je: die sporen niet. Maar op het schip werkt het perfect."

Welke plaats is volgens jullie het mooiste om te zeilen?

"Dat is het Snitser Mar, dus bij Terherne en Sneek. Het is ook het meer waar wij op trainen, dus voor ons is het bekend terrein."

Wat gaan jullie dit jaar anders doen?

"We moeten onze eigen koers varen en vertrouwen hebben in onszelf. Vorig jaar luisterden we nog wel eens naar iemand anders, maar dat moeten we dit jaar niet weer doen."

Hebben jullie nog zaken aan het schip veranderd?

"Ja, er zijn nieuwe zwaarden op gekomen en de trim is aangepast. Kort voor de SKS-proloog is-ie het water weer ingegaan."

Wat mogen we niet van jullie weten?

"Wat en stomme vraag."

Wat is de beste maaltijd om op te zeilen?

"We eten het liefst warm, maar er moet wel wat afwisseling in zitten. Hollandse pot vinden we altijd lekker. 't Haske verzorgt ons eten en zij weten exact wat wij lekker vinden."

Welk schip zie jullie als de grootste concurrent?

"Ik heb echt geen idee. Afgelopen jaar was ons eerste jaar, dus het is nog een beetje uitzoeken op welke plaats we precies staan. Je moet ons over twee weken opnieuw even bellen, dan weten we meer."

Waarom gaan jullie dit jaar winnen?

"Pfoe, ik hoop wel dat we dit jaar eens een wedstrijd winnen. We doen in elk geval heel erg ons best. De schepen die dit jaar strijden om het kampioenschap, zijn volgens mij Grou, Akkrum en Huzum."