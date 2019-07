Veearts uit Leeuwarden op het witte doek, "maar het draait om de boeren"

Voordat de documentaire op het witte doek kon worden getoond, zijn de makers al jaren bezig geweest. Zes jaar geleden begon het project. "De programmamakers zijn anderhalf jaar met mij mee geweest voordat ze überhaupt begonnen te filmen", vertelt Van den Berg, veearts in Loppersum. "Ze hebben al mijn boeren leren kennen en keuzes gemaakt van wie ze gingen volgen. Daardoor is er een heel natuurlijk beeld ontstaan."

Belangrijk bij zo'n project is dat men elkaar vertrouwt. En dat was zo, zegt Van den Berg. "Aan dat vertrouwen hebben de makers veel tijd besteed. Ze zijn in staat geweest om heel dicht bij de boeren te komen, die in de documentaire precies zo zijn als wanneer ik er alleen ben."

De rode draad

De documentaire heeft de naam van Van den Berg en haar beroep, maar het gaat met name over de boeren die meewerken, zegt Van den Berg. "Het draait júist om de boeren. Dat is het gekke: de documentaire draagt mijn naam, maar je moet mij eigenlijk zien als het vehicle, de rode draad voor het hele verhaal. Eigenlijk wordt er een palet aan boeren gevolgd en ik cirkel daar doorheen."

Hoe was het voor Van den Berg zelf, dat haar werk steeds werd gefilmd? "Daar moest ik wel even aan wennen. Ik had ook wel een paar maanden nodig om mezelf weer te worden, want als je niet oppast, ben je jezelf heel erg bewust van de camera. Het bijzondere vond ik dat die boeren eigenlijk niets eens zoveel tijd nodig hadden. Die waren snel zichzelf op het moment dat de camera's gingen draaien."

Pesterijtjes en serieuze gesprekken

Het draait dus om de boeren, maar ook Van den Berg haar eigen werk speelt in de documentaire een belangrijke rol. "Ook het interne leven in een dierenartsenpraktijk staat erop. Zoals dat gaat op allerlei werkplekken: van kleine pesterijen tot heel serieuze gesprekken."

Wat moest volgens Van den Berg in de documentaire zeker naar voren komen? "Wat wij belangrijk vonden is dat werd vastgelegd hoe het er écht aan toe gaat, zodat mensen die niet in die wereld zitten er een goed beeld van krijgen. We maken 'm niet mooier en ook niet minder mooi. Toen ze ons vroegen, dacht ik: laat dan onze boeren maar zien, daar ben ik zeer over te spreken."

De verscheidenheid in de documentaire vindt Van den Berg zelf het mooiste aan Veearts Maaike. "Wat je ziet is dat veel mensen zich niet per definitie heel erg in elkaar verdiepen. Die menselijke maat: al die acht boeren die allemaal op hun manier met die regelgeving vanuit Brussel en de overheid omgaan. Op een bepaald moment denk je: ja, er is niet één verhaal, er is niet één beeld. De verscheidenheid maakt het mooi."