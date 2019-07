Tips om koel te blijven met het warme weer

#1 Maak een airco van je ventilator

Met ijsblokjes en een kopje warm water maak je heel gemakkelijk je eigen airco. Doe de ijsblokjes in een kom en plaats dit voor je ventilator. Giet nu een beetje warm water over de ijsblokjes en zet de ventilator aan. Je zult merken dat er een heerlijk koele luchtstroom die kant opblaast.

#2 Natte handdoek zorgen voor koude drankjes

Gemakkelijk en onwijs effectief. Graaf een kuil van ongeveer een halve meter diep. Doe hier alle spullen n die je graag gekoeld wilt hebben. Dek de kuil af met een natte handdoek en voilà, zelfs in de volle zon blijft alles in de kuil heerlijk koel.

#3 Ramen open of dicht?

Op het heetste van de dag wil je de warme lucht niet in je woning hebben. Zorg er daarom voor dat je overdag de ramen en deuren zoveel mogelijk dichthoudt. Als het 's avonds afkoelt, dan kun je de boel eventjes goed laten doorwaaien. Doe dit 's ochtends ook eventjes om de warme lucht de woning uit te laten.

#4 Mint in het drinkwater

Met warm weer kan water drinken heerlijk verkoelend werken. Het is ook heel belangrijk om genoeg water te drinken. Doe voor de verandering een beetje mint bij je water en je zult merken dat het extra verfrissend smaakt.

#5 Kussen uit de vriezer

Heb je wel eens moeite om in slaap te komen met de warmte? Het kan helpen om je kussensloop even in de vriezer te doen voordat je naar bed gaat. Denk er wel om dat je het kussen in een plastic zak doet voordat je 'm in de vriezer stopt. Zo heb je een heerlijk koud kussen om mee in slaap te vallen.

#6 Stekkers uit de stopcontacten

Het lijkt misschien niet een groot verschil uit te maken, maar elektrische apparaten produceren veel warmte, ook als ze op stand-by staan. Haal daarom de stekkers uit de stopcontacten en probeer ook het gebruik van elektrische apparaten te verminderen.

#7 Een koeltas van verpakkingsmateriaal

Op weg naar het strand, maar geen koeltas bij de hand? Als je nog een oude doos, bubbeltjesplastic en aluminiumfolie over hebt, dan maak je heel gemakkelijk je eigen koeltas. Knip het bubbeltjesplastic op maat van de doos, wikkel het in aluminiumfolie en doe het aan de binnenkant van de doos. Je drankjes blijven dan heerlijk koel in je zelfgemaakte koeltas.

#8 Vanzelfsprekend, maar wel heel belangrijk: denk om elkaar

Hitte kan ook risico's opleveren. Vooral voor ouderen. Denk daarom met het warme weer extra goed om elkaar en neem gepaste maatregelen tegen de zon en hitte: goed drinken, dunne kleding en lekker de schaduw opzoeken.