Sint Nykster veroordeeld voor internetoplichting

De man werd al eens eerder veroordeeld, dat was in 2012. De nieuwe aangiften gingen over 2015 tot 2017. Er waren negen slachtoffers, die hun verhaal bij de politie hadden gemeld, maar dat is zeer waarschijnlijk nog maar het topje van de ijsberg. Volgens het landelijk meldpunt internetoplichting zou hij mogelijk betrokken zijn bij 1.000 gevallen van oplichting. In 2016 is de man gehoord door de politie, maar daarna ging hij door met de oplichting. De rechter heeft bovenop de werkstraf nog twee maanden voorwaardelijke celstraf opgelegd.