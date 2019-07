Jongeren vanuit de hele wereld op uitwisselingsvisite in Fryslân

"Het zijn jongeren vanuit de hele wereld, wel of niet verbonden aan een Lions Club. Dat is een wereldwijde organisatie die dit organiseert," legt Arjen van der Schaaf van de organisatie uit. De jongeren slapen in de maritieme academie in Harlingen.

Wadlopen

Er is van alles bedacht voor de buitenlandse visite. "Dokkum is met name een zeestad vanuit vroeger, dus wij wilden ook het Wad laten zien, vanwege de werelderfgoedstatus. Zij zullen ook zelf even met de voeten in de modder staan en wadlopen."

De 26 jongeren hebben een vol programma. "We zijn begonnen bij 't Fiskershúske in Moddergat, we hebben een stukje door het Wad gelopen om te kijken wat daar groeit en bloeit en van daaruit zijn we naar Lauwersoog gegaan waar we vis hebben gegeten met een patatje erbij. En daarna zijn we met de bus weer naar Dokkum gegaan," zegt Van der Schaaf.