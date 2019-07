Vier parturen ontmoeten elkaar op de Keatsoff voor de PC

De vier parturen die elkaar zullen ontmoeten zijn die van Paul Dijkstra, Hendrik Jan van der Velde en Stefan van der Meer; Gerrit Jan Duiven, Hendrik Bouhuis en Leon Bekema; Wierd Baarda, Marco de Groot en Roel Pieter de Jong; Corné Tuinenga, Wiebe Wessel Bos en Gjalt Sjirk de Groot. De toegang voor deze Keatsoff is gratis. Het is de achtste keer dat er een Keatsoff wordt gehouden. Sinds 2012 krijgen de parturen die 16e, 17e, 18e en 19e zijn geworden in de ranking, nog een kans om zich toch nog te plaatsen voor de PC.