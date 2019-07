De Fryske Marren in middenmoot CO2-Prestatieladder: doel is CO2-neutraal

Voor de certificering heeft de gemeente geïnventariseerd wat de CO2-uitstoot van de gemeente is. Daarnaast zijn er plannen gemaakt over hoe de uitstoot in 2022 met 63 procent naar beneden kan worden gebracht.

Maatregels

De gemeente zal allereerst overstappen op blauwe diesel voor de voertuigen die men gebruikt. Als er auto's, tractoren of vrachtwagens vervangen moeten worden, wordt er gekeken of elektrisch rijden of rijden op waterstof ook een alternatief kunnen zijn. Verder worden de lampen in lantaarnpalen vervangen door LED-verlichting.

Ook vastgoed moet duurzaam: zo is er in de nieuwe vleugel van het gemeentehuis geen gasaansluiting. Ten slotte zal de gemeente ook groene energie inkopen en proberen te besparen op energieverbruik.