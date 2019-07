Meeste verdrinkingen in Fryslân, Reddingsbrigade steeds vaker in actie

In 2018 zijn er in Nederland 112 mensen verdronken in het water. In 2017 waren dat er nog 85. Reddingsbrigade Nederland kwam in 2018 ruim 7.900 keer in actie en dat is 2.400 keer vaker als het voorgaande jaar.

"Het schoolzwemmen is achteruitgegaan en de mensen zijn steeds minder vertrouwd met het water. En dat is in Friesland wel belangrijk," geeft Van der Meer aan. "Mensen onderschatten de stroming en zijn soms onbekend met het water. Dat zorgt voor gevaarlijke situaties."

Ook ouderen

Toch ligt het probleem niet enkel bij kinderen. Wat mensen tussen de 40 en de 50 jaar oud zijn vaker slachtoffer van verdrinking dan kinderen. "Ook ouders zijn lang niet altijd zwemvaardig. Men denkt nog wel goed te kunnen zwemmen en een goede conditie te hebben, maar dat blijkt toch tegen te vallen. Ook komt het voor dat men schrikt omdat het water toch kouder blijkt dan men verwacht."

A, B én C

"Het is belangrijk om het zwem-ABC te halen. Niet alleen A of A en B, maar het hele ABC. Dan ben je pas zwemvaardig. En dan blijft het zaak om zwemvaardig te blijden, te oefenen dus," legt Van der Meer uit. Zijn tip: ga naar een zwemclub, neem zwemvaardigheidstrainingen.

Verder blijkt dat mensen van elders vaak minder goed kunnen zwemmen, bijvoorbeeld asielzoekers. "Het is een groot probleem, zo'n 21 procent komt van niet-Westerse kinderen. Zij zijn het vanuit hun cultuur niet gewend."

Reddingsbrigade vaker in actie

Reddingsbrigade Nederland moet dus steeds vaker in actie komen. "Maar dat is een flinke klus, want wij zijn een vrijwillige organisatie. Elk jaar is het een heel werk om ervoor te zorgen dat er genoeg lifeguards zijn. En wij krijgen geen subsidie."