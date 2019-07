Wetterskip Fryslân start met proef om CO2-neutraal te maaien

De robotmaaier zoekt in de nacht z'n nachthok op. Hier laat de machine zichzelf op via een accu die in verbinding staat met een zonnepaneel op het dak van het hok. Wanneer de proef succesvol is, wil Wetterskip Fryslân het aantal robots verder uitbreiden. Zo moet CO2-neutraal maaien een bijdrage leveren aan het doel van het waterschap om in 2030 volledig klimaatneutraal te zijn.

De proef start op 1 augustus en duurt tot 10 oktober dit jaar.