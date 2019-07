Marit Bouwmeester behoudt toch derde plek in klassement WK Laser Radial

Zeilster Marit Bouwmeester uit Warten is op het WK Laser Radial in Japan toch op de derde plek blijven staan in het klassement. Op de vierde wedstrijddag maandag eindigde ze als 24e en tiende in haar races. Daardoor stond ze op de vierde plek in het algemeen klassement. Althans, zo leek het. Want de Zweedse Josefin Olsson die boven haar stond, werd gediskwalificeerd.