Houtonderzoeker bezorgd over verpieteren oudste Friese schuur uit 1595

De schuur heeft geen monumentenstatus, niet als Rijksmonument en niet als gemeentelijk monument in Súdwest-Fryslân. Na de noodkreet van Borghaerts op Twitter zijn er diverse mensen die vinden dat de schuur wel een monument moet worden.

Moet het een monument worden?

Onderzoeker Borghaerts vraagt zich af of een stichting niet een effectieve wijze kan zijn om de instandhouding van de schuur te waarborgen. Volgens Borghaerts is eigenaar Van der Hoff welwillend, maar de schuur heeft niet veel nut meer in de huidige bedrijfsvoering en wordt eigenlijk als een financiële last gezien. Daarom zou het zoeken zijn naar een passende vorm.

Grote historische waarde

Tot de ontdekking werd aangenomen dat een boerderij uit 1610 in Groningen de oudste, overgebleven boerderij was van het Noordzeegebied tussen Frankrijk en Oost-Duitsland, maar de schuur in Reahûs bracht daar verandering in. Het dekbalkgebint en het onderste deel van het gestapelde spant zijn van eikenhout. Omstreeks 1600 stapte men over van eikenhout op grenenhout, dat gaf al aan dat de schuur van vóór 1600 moest zijn. Het is dus een schuur van grote historische waarde.