Gemeentewerkers als Special Task Force in strijd tegen eikenprocessierups

Johannes de Wal en Gerrit Grondsma zijn twee van de groenambtenaren die zich ontpoppen tot Special Task Force. "We weten wel waar de rupsen zitten, dus daar kunnen we nu mee aan de slag", vertelt Johannes. Zelf heeft hij nog geen jeuk van de dieren gehad. Gerrit heeft al wel de nodige ervaring. "Het jeukt vier dagen en dan is het weer klaar."

Lekker warm

Na de cursus gingen de mannen meteen aan de slag om in de eerste bomen de nesten van de eikenprocessierups uit de bomen te zagen. En dat was nog een hele kunst, ontdekten ze al snel. De mannen kregen het er warm van in de witte pakken. "En dan hebben we nu nog niet eens een hittegolf", verzucht Johannes. "Dat wordt straks nog wat."