Jeanine en Hester liepen de Nijmeegse Vierdaagse voor het goede doel: "Ter nagedachtenis aan ons moeder en oma"

Het plan om te lopen voor het goede doel ontstond toen de moeder van Jeanine en de oma van Hester op haar crematie geen bloemen wilde, maar vroeg of mensen wat geld wilden overmaken naar KWF Kankerbestrijding. Jeanine: "Onderweg werden we geregeld aangesproken vanwege onze vlaggetjes. Voor mij waren er ook dagen dat ik blij was dat ik even de zonnebril op, dan konden mensen mijn tranen niet zien."

Even slikken

Vooral de wandeling langs het Radboud Ziekenhuis deed veel met beide dames. "We liepen langs het Radboud waar patiënten in de schaduw zaten om ons aan te moedigen, dat was wel even slikken", geeft Jeanine toe.

Volgend jaar weer wandelen

Doel was om in totaal 2000 euro op te halen voor het goede doel. En dat is voor een groot deel gelukt. Zondag stond er 1600 euro op de rekening. Hester: "We doen volgend jaar weer mee. We moeten alleen nog even kijken of we 40 of 50 kilometer doen. Dan lopen we weer gewoon voor onszelf." Jeanine: "Het is fantastisch dat zo veel mensen ons financieel hebben gesteund, maar voor een groot deel komt die steun uit onze eigen vriendenkring. We kunnen niet ieder jaar weer een beroep doen op deze mensen."