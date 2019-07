Even bijpraten met: Gerhard Pietersma van het Earnewâldster skûtsje

Hoe staat het met de teamspirit?

"Die is super, nog steeds gelijk als voorgaande jaren."

Welke plaats is volgens jullie het mooiste om te zeilen?

"Bij Earnewâld natuurlijk. Ik vind de kleine ruimten mooi, maar het is ook lekker om voor thuispubliek te zeilen. Overal doe je je best, dus wat dat betreft maakt het niet uit, maar het juichen van het eigen publiek maakt het wel extra mooi."

Wat gaan jullie dit jaar anders doen?

"We moeten conflicten vermijden dit jaar. Wat het schip en de bemanning betreft doen we niets anders, dat ging vorig jaar zo best als wat."

Hebben jullie nog zaken aan het schip veranderd?

"Helemaal niets, we hebben het schip alleen schoongemaakt."

Wat mogen we niet van jullie weten?

"Ik zou het niet weten, we hebben geen geheimen. Ik praat overal wel makkelijk over. Wanneer jonge schippers iets willen weten, dan vertel ik ze dat graag."



Wat is de beste maaltijd om op te zeilen?

"Misschien een beetje vreemd, maar stoofperen vind ik heerlijk voor het zeilen. Met een lekkere gehaktbal erbij bijvoorbeeld, jaar daar houden we wel van."

Welk schip zie jullie als de grootste concurrent?

"Heerenveen en Akkrum zijn de snelste skûtsjes, grote concurrenten dus ook."

Waarom gaan jullie dit jaar winnen?

"Dat moet je nog maar afwachten, er is een heel groepje dat goede kans maakt. Heerenveen en Akkrum zijn snel, maar er zijn meer die eraan komen."