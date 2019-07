Slechtvalken broeden met succes op Vlieland en Terschelling

Staatsbosbeheer is blij met deze broedgevallen. Het goede nieuws blijft op Terschelling niet beperkt tot de slechtvalken; er hebben dit jaar ook twee koppeltjes blauwe kiekendieven gebroed. Dat is een heel zeldzame vogelsoort. Vroeger hebben er een hoop gebroed op het eiland, maar dat is al lang geleden. Het bleef tot dusver bij een enkel broedgeval en dat nest is eerder al eens door mensen leeggehaald.

Ook andere vogels

Nu is alles goed gegaan en zijn er zes kuiken opgegroeid. Die kunnen al goed vliegen. De jonge vogels zijn ook geringd. De andere roofvogelsoorten doen het ook prima op het eiland, zoals de bruine kiekendief en de havik. Er is ook een velduil gezien, maar het Friese vasteland was met het grote aantal veldmuizen mogelijk een locatie waarnaar ook vogels zijn vertrokken, die anders op het eiland zouden broeden.