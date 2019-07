Harlinger haalt 'achtbaanuitdaging' in Walibi: "Eigenlijk zonder problemen"

Zondagavond om acht uur stapte hij uit de achtbaan in Walibi. Een dag eerder was hij al vroeg begonnen. "Eigenlijk ging het zonder problemen", zo vertelt Joey. "Zaterdagochtend stapte ik in de Condor. Dat ging redelijk goed, eigenlijk had ik de hele dag nergens last van. Op het einde van de dag kreeg ik wel een beetje pijn in mijn schouders en benen."

De tweede dag was wel wat moeilijker voor de jonge Harlinger. "Vandaag was het wel wat pittiger. Het heeft me wel een beetje tegengezeten, maar ik heb het compleet volgehouden. Ik kijk terug op een heel geslaagd weekend. Er kwamen zoveel mensen supporteren en het was een hele leuke crew bij de achtbaan. Ik zou het zo weer doen, als het een andere achtbaan was!"

Volgend weekend weer

Klaar met al die achtbanen is Schadenberg echter nog niet. Volgend weekend is hij weer in Walibi te vinden. "Maar dan sla ik de Condor voor een keertje over, zo heb ik besloten."