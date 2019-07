Dubbelslag partuur Tuinenga: kaatsvrouwen winnen ook in Wergea

Hun tegenstanders in de finale in Wergea waren ook dezelfde kaatssters als zaterdag: Nynke Sijbrandij, Imke van der Leest en Marrit Zeinstra. Zondag had het partuur van Ilse Tuinenga het net wat moeilijker in de finale: het werd 5-3 en 6-4.

Derde prijs

Op de derde plaats eindigden Tineke Dijkstra, Sandra Hofstra en Louise Krol. Zij verloren in de halve finale van het partuur van Ilse Tuinenga. Voor Tineke Dijkstra, Sandra Hofstra en Louise Krol was het ook een herhaling van het resultaat een dag eerder in Makkum.