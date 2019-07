VIDEO: De hoogtepunten van het Keningsljeppen 2019

In de voorrondes had Thewis Hobma de sprong van zijn leven: 21.34 meter en eindelijk is hij de magische grens van 21 meter voorbij. Dat was het enige wat ontbrak aan zijn indrukwekkende fierljepcarrière. Zijn beslissing om nog een jaar door te gaan, wordt dus beloond.

Ook nieuw record Galama

Dat inspireerde ook Ysbrand Galama, want ook hij sprong een dik nieuw PR. Dat was 20.77 meter en dat wordt 21.21 meter. Hij verbeterde na zeven jaar zijn oude PR met 44 centimeter.