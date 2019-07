Bouwmeester doet goede zaken op dag drie van WK Laser Radial

Zeilster Marit Bouwmeester staat na vijf races op de derde plaats in het algemeen klassement van het WK Laser Radial in Japan. De Olympisch kampioene uit Wartena nam revanche voor haar teleurstellende vijftiende plaats op zaterdag. Zondag werd ze in drie races respectievelijk vierde, vijfde en achtste. Bouwmeester moet de Zweedse Josefin Olsson en de Amerikaanse Railey Paige laten voorgaan.