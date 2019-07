Van kerkhof tot muziekkorps: Buro De Vries ging op bezoek in Arum

De Gekroonde Leeuw

De Gekroonde Leeuw is ons gastheer. Eigenares is Roos van der Veen, die inmiddels al weer zes jaar achter de tap staat. Het bevalt haar uitstekend. Naast een kroeg runt Roos ook een klein restaurant en zes slaapkamers. En dat is niet alles, want Roos combineert haar werk in De Gekroonde Leeuw met een baan in een ziekenhuis in Amsterdam. Met recht is zij onze 'De Gekroonde Leeuwin'.