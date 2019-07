Siep Anema bijt zich vast in persoonlijke missie: grizzlybeer moet en zal naar Arum

Op dit moment staat de grizzlybeer in het dierenpark in Rhenen. De beer is geschonken aan Ouwehands Dierenpark, na een jarenlange juridische strijd, tot aan de Raad van State toe. Het dierenpark had er echter helemaal niet om gevraagd, maar kreeg het opgezette beest in de maag gesplitst.

Eén formulier

Anema miste één officieel formulier toen hij de beer in 2014 via de Rotterdamse douane wilde invoeren: het zogenoemde CITES-permit. Dat formulier kon hij alleen krijgen wanneer hij de beer terug zou sturen naar Canada. Dat kan echter niet, omdat de beer volgens de wet illegaal is ingevoerd.

Burocratie

"Het is een burocratie, dat wil je niet weten. Dieptriest", zo zegt Anema. De beer is zijn eigendom, hij heeft er voor betaald en er nooit afstand van gedaan. Maar de beer mag Nederland niet in. Anema vindt het onbegrijpelijk dat de beer nu wel in Ouwehands Dierenpark mag staan.

Berencontrole

"Ouwehands wilde het beest helemaal niet hebben", weet Anema. "Ze hebben hem gekregen en ieder jaar wordt er gecontroleerd of hij er nog wel staat." Anema is naar het dierenpark toe gegaan en heeft met een aantal mensen gesproken. Hij hoopt nu dat zij dat formulier wel los kunnen krijgen en dat ze dan de beer aan hem willen uitlenen.