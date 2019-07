Even bijpraten met: Jappie Visser van het Sneker skûtsje

Hoe staat het met de teamspirit?

"Met de teamspirit gaat het prima, we hebben een jong team en moeten nog veel leren. Maar we zijn druk bezig en hebben veel plezier met elkaar."

Welke plaats is volgens jullie het mooiste om te zeilen?

"Het Sneekermeer uiteraard. Maar als de wind goed staat dan vind ik de baai van Lemmer ook prachtig, zeker wanneer er een flinke windvlaag staat."

Wat gaan jullie dit jaar anders doen?

"Wij gaan dit jaar beter voorbereid het kampioenschap in. Dat heeft ermee te maken dat we dit jaar efficiënt en doelgericht hebben getraind. We gaan er iets relaxter in."

Hebben jullie nog zaken aan het schip veranderd?

"Aa het schip is niets veranderd, we hebben wel een nieuwe fok gehaald."

Wat mogen we niet van jullie weten?

"Jullie mogen alles weten, we hebben geen geheimen."



Wat is de beste maaltijd om op te zeilen?

"Ik vind macaroni altijd wel lekker, maar als het erg warm is doe me dan maar gebakken aardappelen met sla."

Welk schip zie jullie als de grootste concurrentie?

"In principe zijn we allemaal concurrenten van elkaar. Je bent nooit iemand zomaar voorbij en niemand laat zich voorbij zeilen. Maar er zijn wel een stuk of 5 à 6 skûtsjes die gewoon slimmer of beter varen dan wij, maar we zullen het ze lastig maken dit jaar."

Waarom gaan jullie dit jaar winnen?

"Nou kampioen worden we zo een twee drie niet, maar een dagprijs zou mooi zijn."