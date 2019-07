Burgemeester over rellen: "Supporters door centrum Heerenveen niet volgens afspraak"

Het ging flink mis in de Nieuwstraat, zo blijkt uit beelden die op Twitter verschenen. Er wordt gegooid met tafels en stoelen naar supporters van SC Heerenveen. "Het is ontzettend vervelend voor het voetbal dat het in zo'n vriendschappelijke wedstrijd zo mis gaat met supporters, die er juist om bekend staan heel sympathiek te zijn", zegt Van der Zwan.

"Niet volgens afspraak"

De gemeente was ervan op de hoogte dat er voor de oefenwedstrijd zo'n 500 supporters van de Duitse club zouden komen. Met zes bussen kwamen de supporters naar Heerenveen. "De supporters waren er wat eerder dan afgesproken. Daarop zijn ze eerst in Lemmer gebleven. Daarna kwamen de supporters aan in het centrum en dat was niet volgens afspraak."