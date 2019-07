LIVE: Volg hier het Keningsljeppen in Burgum

In Burgum is vrijdagavond het Keningsljeppen, de vijftiende wedstrijd van het seizoen. Het is bovendien de derde wedstrijd in 'de Gouden Rige', een serie van in totaal zes fierljepwedstrijden die speciaal zijn in de ROC Friese Poort-competitie. De livestream is vanaf 18.55 uur hier te zien.