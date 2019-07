Kaatsen Makkum: parturen Bauke Triemstra en Ilse Tuinenga winnen

De kleine premie bij de mannen in Makkum was voor Menno van Zwieten, Kees van der Schoot en Erwin Zijlstra. Zij verloren 5-1 en 6-4 van het partuur van Dijkstra. Favorieten Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra gingen al in de tweede omloop met ruime cijfers onderuit tegen de latere winnaars: het werd 5-0 en 6-6.