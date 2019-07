Sportclub Heerenveen speelt gelijk tegen FC St. Pauli

Sportclub Heerenveen heeft zaterdagmiddag gelijkgespeeld in de oefenwedstrijd tegen FC St. Pauli uit Duitsland. In het eigen Abe Lenstrastadion werd het uiteindelijk 1-1 tegen de ploeg uit Hamburg. Voor aanvang van de wedstrijd waren er incidenten in het centrum van Heerenveen met supporters van beide ploegen.